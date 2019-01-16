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Бизнес и законодательство 16.01.2019 16:48

Азербайджан ввел временные ограничения на ввоз животной продукции из Приморского края РФ – АПБ

Азербайджан ограничил ввоз животных и животной продукции из Приморского края России, говорится в сообщении Агентства пищевой безопасности (АПБ).

«Всемирная организация по охране здоровья животных выявила распространение геморрагической лихорадки среди зверей в Михайловском районе Приморского края Российской Федерации. В этой связи принято решение о временном ограничении импорта животных и продукции животного характера из Приморского края на территорию Азербайджана», - говорится в сообщении.

АПБ с целью усиления контроля обратилось в соответствующую структуру Госкомтаможни Азербайджана с просьбой дезинфицировать на таможенно-пропускных пунктах транспортные средства, въезжающие из Приморского края РФ или следующие транзитом через указанный регион.

Р.Бабаев

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Тэги: РОССИЯ, ЖИВОТНЫЕ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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