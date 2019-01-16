Азербайджан ввел временные ограничения на ввоз животной продукции из Приморского края РФ – АПБ

Азербайджан ограничил ввоз животных и животной продукции из Приморского края России, говорится в сообщении Агентства пищевой безопасности (АПБ).

«Всемирная организация по охране здоровья животных выявила распространение геморрагической лихорадки среди зверей в Михайловском районе Приморского края Российской Федерации. В этой связи принято решение о временном ограничении импорта животных и продукции животного характера из Приморского края на территорию Азербайджана», - говорится в сообщении.

АПБ с целью усиления контроля обратилось в соответствующую структуру Госкомтаможни Азербайджана с просьбой дезинфицировать на таможенно-пропускных пунктах транспортные средства, въезжающие из Приморского края РФ или следующие транзитом через указанный регион.

Р.Бабаев