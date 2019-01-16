ГРА закупил 40 автомобилей на 1,4 млн манатов

Государственное рекламное агентство (ГРА) Азербайджана направит 1 млн 402,175 тыс. манатов на закупку автотранспортных средств.

Согласно итогам проведенного тендера ГРА подписал контракт на закупку 10 автомобилей (1 пикап и 9 седанов) с ООО «Toyota Absheron Center» на сумму 429,55 тыс. манатов. Также подписан контракт с ООО «Autouniverssal» на закупку 10 автомобилей типа минивэн на сумму 281,67 тыс. манатов.

Кроме этого, Гянджинское управление ГРА подписало контракты на закупку 7 автомобилей: с ООО «Toyota Absheron Center» (2 седана) и ООО «Autouniverssal» (5 минивэнов). Контракт с «Toyota Absheron Center» подписан на сумму 114,15 тыс. манатов, с «Autouniverssal» - 140,835 тыс. манатов.

Помимо этого, Сумгайытское управление ГРА подписало контракты на закупку 13 автомобилей: с ООО «Toyota Absheron Center» (3 автомобиля типа седан) и с ООО «Autouniverssal» (10 автомобилей типа минивэн). Контракт на закупку автомобилей Toyota составляет 154,3 тыс. манатов, с «Autouniverssal» - 281,67 тыс. манатов.

Указ о создании юридического лица публичного права Государственное рекламное агентство (ГРА) подписан президентом Азербайджана в июне 2017 года. Целью создания агентства является осуществления единого регулирования и надзора в системе производства и распространения рекламы.

Б.Рустамбеков