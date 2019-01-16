В Азербайджане создана транспортная компания с капиталом в 6,3 млн манатов

В Азербайджане создано ЗАО «A Taksi», предоставляющее услуги такси, сообщает газета «Vergiler» министерства налогов страны.
Уставный капитал компании равен 100 тыс. манатов. Официальным представителем компании является Рашид Самедл, она прошла госрегистрацию 29 ноября 2018 года.
Кроме того, Минналогов 23 ноября зарегистрировало ООО «ASCO Neqliyyat». Уставный капитал компании составляет 6 млн 276,399 тыс. манатов, официальным представителем является Рамин Фарзуллаев.
А.Мамедов
Главы МИД Азербайджана и Армении проведут очередные переговоры по карабахскому урегулированию в феврале
Алиев утвердил совместное заявление президентов Азербайджана и России по итогам переговоров в Сочи
Баку и Тегеран имеют большой потенциал сотрудничества в военной сфере – глава генштаба ВС Ирана
SOCAR эвакуировала около 2,5 тыс. нефтяников из-за ухудшения погодных условий на море
ИВ Баку переходит на усиленный режим работы из-за ожидаемого ухудшения погоды
В Азербайджане в четверг-пятницу отменены уроки в школах из-за ухудшения погодных условий
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Ушаков заявил, что отношения РФ и США хуже некуда
Россия должна быть заинтересована во вступлении Грузии в НАТО, считают в Тбилиси
Политические отношения Тбилиси и Москвы по-прежнему находятся в тупике - спикер парламента Грузии
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку прошла творческая встреча, посвященная 85-летию Василия Ланового
Руководитель Госагентства стал почетным гостем CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»