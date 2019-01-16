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Транспорт и связь 16.01.2019 17:09

В Азербайджане создана транспортная компания с капиталом в 6,3 млн манатов

В Азербайджане создано ЗАО «A Taksi», предоставляющее услуги такси, сообщает газета «Vergiler» министерства налогов страны.

Уставный капитал компании равен 100 тыс. манатов. Официальным представителем компании является Рашид Самедл, она прошла госрегистрацию 29 ноября 2018 года.

Кроме того, Минналогов 23 ноября зарегистрировало ООО «ASCO Neqliyyat». Уставный капитал компании составляет 6 млн 276,399 тыс. манатов, официальным представителем является Рамин Фарзуллаев.

А.Мамедов

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Тэги: ТРАНСПОРТ, КОМПАНИЯ, СОЗДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]