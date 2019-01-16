Поставщик технологий для финотрасли Fiserv покупает First Data за $22 млрд

Американский поставщик технологий для финансовой отрасли Fiserv Inc. достиг соглашения о покупке американской First Data Corp., которая занимается обработкой операций по кредитным картам, за $22 млрд.
Как сообщается в пресс-релизе Fiserv, советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку, в результате которой будет создан один из крупнейших в мире представителей данной отрасли.
Сделка будет полностью оплачена акциями.
Акционеры First Data получат за каждую принадлежащую им акцию компании по 0,303 акции Fiserv. В денежном выражении это равняется $22,74, исходя из котировок на закрытие торгов во вторник. Таким образом, премия к средневзвешенной по объему торгов цене за последние пять дней составляет 29%.
По итогам сделки акционеры Fiserv будут владеть 57,5% объединенной компании, владельцы бумаг First Data - 42,5%.
Как ожидается, скорректированная прибыль в расчете на акцию благодаря слиянию увеличится более чем на 20% в первый год после завершения сделки, отмечается в сообщении. Синергия составит не менее $500 млн выручки в течение пяти лет.
Сделку планируется завершить в первом полугодии 2019 года.
Главный исполнительный директор и президент Fiserv Джеффри Ябуки займет посты CEO и председателя совета директоров после слияния компаний, главный исполнительный директор и глава совета директоров First Data Фрэнк Бизиньяно станет президентом и главным операционным директором, а также войдет в состав совета директоров объединенной компании.
Котировки акций Fiserv в ходе предварительных торгов в среду упали более чем на 2%, в то время как цена бумаг First Data взлетела на 23,5%.
First Data обслуживает почти 6 млн компаний и 4 тыс. финансовых институтов более чем в 100 государствах, обрабатывая более 3 тыс. транзакций в секунду на сумму $2,4 трлн в год. До 2006 года в её состав входил крупнейший в мире оператор денежных переводов Western Union.
Главы МИД Азербайджана и Армении проведут очередные переговоры по карабахскому урегулированию в феврале
Алиев утвердил совместное заявление президентов Азербайджана и России по итогам переговоров в Сочи
Баку и Тегеран имеют большой потенциал сотрудничества в военной сфере – глава генштаба ВС Ирана
Нефть дешевеет на данных о запасах, Brent торгуется у $60,3 за баррель
S&P подтвердил рейтинги азербайджанского PASHA Bank на уровне «ВВ-/В»
В Азербайджане создана транспортная компания с капиталом в 6,3 млн манатов
SOCAR эвакуировала около 2,5 тыс. нефтяников из-за ухудшения погодных условий на море
ИВ Баку переходит на усиленный режим работы из-за ожидаемого ухудшения погоды
В Азербайджане в четверг-пятницу отменены уроки в школах из-за ухудшения погодных условий
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку прошла творческая встреча, посвященная 85-летию Василия Ланового
Руководитель Госагентства стал почетным гостем CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»