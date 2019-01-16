Поставщик технологий для финотрасли Fiserv покупает First Data за $22 млрд

Американский поставщик технологий для финансовой отрасли Fiserv Inc. достиг соглашения о покупке американской First Data Corp., которая занимается обработкой операций по кредитным картам, за $22 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе Fiserv, советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку, в результате которой будет создан один из крупнейших в мире представителей данной отрасли.

Сделка будет полностью оплачена акциями.

Акционеры First Data получат за каждую принадлежащую им акцию компании по 0,303 акции Fiserv. В денежном выражении это равняется $22,74, исходя из котировок на закрытие торгов во вторник. Таким образом, премия к средневзвешенной по объему торгов цене за последние пять дней составляет 29%.

По итогам сделки акционеры Fiserv будут владеть 57,5% объединенной компании, владельцы бумаг First Data - 42,5%.

Как ожидается, скорректированная прибыль в расчете на акцию благодаря слиянию увеличится более чем на 20% в первый год после завершения сделки, отмечается в сообщении. Синергия составит не менее $500 млн выручки в течение пяти лет.

Сделку планируется завершить в первом полугодии 2019 года.

Главный исполнительный директор и президент Fiserv Джеффри Ябуки займет посты CEO и председателя совета директоров после слияния компаний, главный исполнительный директор и глава совета директоров First Data Фрэнк Бизиньяно станет президентом и главным операционным директором, а также войдет в состав совета директоров объединенной компании.

Котировки акций Fiserv в ходе предварительных торгов в среду упали более чем на 2%, в то время как цена бумаг First Data взлетела на 23,5%.

First Data обслуживает почти 6 млн компаний и 4 тыс. финансовых институтов более чем в 100 государствах, обрабатывая более 3 тыс. транзакций в секунду на сумму $2,4 трлн в год. До 2006 года в её состав входил крупнейший в мире оператор денежных переводов Western Union.