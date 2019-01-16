Ушаков заявил, что отношения РФ и США хуже некуда

Отношения РФ и США хуже некуда, и в последнее время в контексте их развития не произошло ничего, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Отношения хуже некуда, как вы знаете", - сказал он журналистам.
"В контексте их какого-то развития ничего не произошло", - продолжил Ю.Ушаков.
Он отметил, что какие-то контакты между представителями двух стран все-таки осуществляются. "В частности, Рябков (замглавы МИД РФ Сергей Рябков - ИФ) встречался по разоруженческим делам в Женеве", - добавил он.
Главы МИД Азербайджана и Армении договорились о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру – посредники по Карабаху
Главы МИД Азербайджана и Армении проведут очередные переговоры по карабахскому урегулированию в феврале
Алиев утвердил совместное заявление президентов Азербайджана и России по итогам переговоров в Сочи
Президент Азербайджана подписал указ по усовершенствованию структуры министерства экологии
Нефть дешевеет на данных о запасах, Brent торгуется у $60,3 за баррель
S&P подтвердил рейтинги азербайджанского PASHA Bank на уровне «ВВ-/В»
SOCAR эвакуировала около 2,5 тыс. нефтяников из-за ухудшения погодных условий на море
ИВ Баку переходит на усиленный режим работы из-за ожидаемого ухудшения погоды
В Азербайджане в четверг-пятницу отменены уроки в школах из-за ухудшения погодных условий
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку прошла творческая встреча, посвященная 85-летию Василия Ланового
Руководитель Госагентства стал почетным гостем CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»