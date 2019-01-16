Ушаков заявил, что отношения РФ и США хуже некуда

Отношения РФ и США хуже некуда, и в последнее время в контексте их развития не произошло ничего, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Отношения хуже некуда, как вы знаете", - сказал он журналистам.

"В контексте их какого-то развития ничего не произошло", - продолжил Ю.Ушаков.

Он отметил, что какие-то контакты между представителями двух стран все-таки осуществляются. "В частности, Рябков (замглавы МИД РФ Сергей Рябков - ИФ) встречался по разоруженческим делам в Женеве", - добавил он.