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СНГ 16.01.2019 19:39

Ушаков заявил, что отношения РФ и США хуже некуда

Отношения РФ и США хуже некуда, и в последнее время в контексте их развития не произошло ничего, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Отношения хуже некуда, как вы знаете", - сказал он журналистам.

"В контексте их какого-то развития ничего не произошло", - продолжил Ю.Ушаков.

Он отметил, что какие-то контакты между представителями двух стран все-таки осуществляются. "В частности, Рябков (замглавы МИД РФ Сергей Рябков - ИФ) встречался по разоруженческим делам в Женеве", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]