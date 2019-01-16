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Дальнее зарубежье 16.01.2019 17:49

До 15 человек выросло число жертв взрыва в Манбидже - СМИ

Число погибших в результате взрыва в сирийском городе Манбидж увеличилось до 15 человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

Эту информацию также подтверждают и близкие к сирийской оппозиции источники.

По данным агентства Associated Press, ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" .

Ранее поступали данные о девяти жертвах, среди которых - американские солдаты.

Также около 20 человек пострадали.

По первоначальным данным, целью напавших смертников были американские солдаты, которых атаковали, когда они направлялись в один из местных ресторанов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]