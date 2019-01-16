До 15 человек выросло число жертв взрыва в Манбидже - СМИ

Число погибших в результате взрыва в сирийском городе Манбидж увеличилось до 15 человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.
Эту информацию также подтверждают и близкие к сирийской оппозиции источники.
По данным агентства Associated Press, ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" .
Ранее поступали данные о девяти жертвах, среди которых - американские солдаты.
Также около 20 человек пострадали.
По первоначальным данным, целью напавших смертников были американские солдаты, которых атаковали, когда они направлялись в один из местных ресторанов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»