Лидер лейбористов обвинил Мэй в потере контроля над ситуацией с Brexit

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин считает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй больше не контролирует ситуацию с Brexit, сообщают в среду британские СМИ.

По словам Дж.Корбина, премьер-министр "потеряла контроль, а правительство потеряло возможность руководить".

"Эта "сделка-Франкенштейн" теперь официально мертва, и премьер-министр пытается обвинить абсолютно всех", - добавил он.

По мнению Дж.Корбина, голосование парламенте по Brexit стало "самым большим поражением в истории этой демократии".

Также Дж.Корбин рассказал, что Т.Мэй не звонила ему и не просила о встрече после поражения в парламенте.

Накануне после голосования в парламенте по Brexit лидер лейбористов заявил, что внес предложение о вынесении вотума недоверия правительству страны.

По данным Sky News, голосование по предложению Дж.Корбин намечено на среду на 19:00 по местному времени (23:00 ).

Во вторник палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.