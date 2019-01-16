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Дальнее зарубежье 16.01.2019 20:25

Лидер лейбористов обвинил Мэй в потере контроля над ситуацией с Brexit

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин считает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй больше не контролирует ситуацию с Brexit, сообщают в среду британские СМИ.

По словам Дж.Корбина, премьер-министр "потеряла контроль, а правительство потеряло возможность руководить".

"Эта "сделка-Франкенштейн" теперь официально мертва, и премьер-министр пытается обвинить абсолютно всех", - добавил он.

По мнению Дж.Корбина, голосование парламенте по Brexit стало "самым большим поражением в истории этой демократии".

Также Дж.Корбин рассказал, что Т.Мэй не звонила ему и не просила о встрече после поражения в парламенте.

Накануне после голосования в парламенте по Brexit лидер лейбористов заявил, что внес предложение о вынесении вотума недоверия правительству страны.

По данным Sky News, голосование по предложению Дж.Корбин намечено на среду на 19:00 по местному времени (23:00 ).

Во вторник палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПРЕМЬЕР, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]