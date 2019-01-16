Лидер лейбористов обвинил Мэй в потере контроля над ситуацией с Brexit

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин считает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй больше не контролирует ситуацию с Brexit, сообщают в среду британские СМИ.
По словам Дж.Корбина, премьер-министр "потеряла контроль, а правительство потеряло возможность руководить".
"Эта "сделка-Франкенштейн" теперь официально мертва, и премьер-министр пытается обвинить абсолютно всех", - добавил он.
По мнению Дж.Корбина, голосование парламенте по Brexit стало "самым большим поражением в истории этой демократии".
Также Дж.Корбин рассказал, что Т.Мэй не звонила ему и не просила о встрече после поражения в парламенте.
Накануне после голосования в парламенте по Brexit лидер лейбористов заявил, что внес предложение о вынесении вотума недоверия правительству страны.
По данным Sky News, голосование по предложению Дж.Корбин намечено на среду на 19:00 по местному времени (23:00 ).
Во вторник палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.
Главы МИД Азербайджана и Армении договорились о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру – посредники по Карабаху
Главы МИД Азербайджана и Армении проведут очередные переговоры по карабахскому урегулированию в феврале
Алиев утвердил совместное заявление президентов Азербайджана и России по итогам переговоров в Сочи
Президент Азербайджана подписал указ по усовершенствованию структуры министерства экологии
Нефть дешевеет на данных о запасах, Brent торгуется у $60,3 за баррель
S&P подтвердил рейтинги азербайджанского PASHA Bank на уровне «ВВ-/В»
SOCAR эвакуировала около 2,5 тыс. нефтяников из-за ухудшения погодных условий на море
ИВ Баку переходит на усиленный режим работы из-за ожидаемого ухудшения погоды
В Азербайджане в четверг-пятницу отменены уроки в школах из-за ухудшения погодных условий
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку прошла творческая встреча, посвященная 85-летию Василия Ланового
Руководитель Госагентства стал почетным гостем CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»