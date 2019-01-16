Алиев утвердил совместное заявление президентов Азербайджана и России по итогам переговоров в Сочи

Президент Азербайджана утвердил совместное заявление президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина о приоритетных направлениях экономического сотрудничества, сообщает сайт главы государства.

Главы государств выступили с совместным заявлением по итогам переговоров, состоявшихся 1 сентября 2018 года в рамках визита И.Алиева в Сочи, где было достигнуто соглашение о развитии азербайджано-российского сотрудничества на период до 2024 года.

И.Алиев также утвердил азербайджано-российское межправительственное соглашение о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи и трубопроводным транспортом.

В совместном заявлении отмечается, что Россия и Азербайджан намерены вывести торгово-экономическое сотрудничество на качественно новый уровень. Президенты исходят из необходимости уделять основное внимание созданию наиболее благоприятных условий в торговле для развития взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, увеличению транзитно-транспортного потенциала на российско-азербайджанских участках международных транспортных коридоров с использованием технологий интеллектуальных транспортных систем, созданию совместных производств в перспективных отраслях национальных экономик и экспорта для их диверсификации и решения задач в области инновационного развития.

Кроме того, лидеры намерены уделить внимание развитию взаимодействия по внедрению инновационных подходов в области государственного управления, в том числе современных цифровых технологий в бюджетно-налоговой сфере, обмену опытом и сотрудничеству по применению передового программного обеспечения для использования в государственном секторе.

«Главы двух государств убеждены, что реализация подписанного в ходе официального визита президента Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию плана действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства», - отмечается в заявлении.

Б.Рустамбеков