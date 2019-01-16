Алиев утвердил совместное заявление президентов Азербайджана и России по итогам переговоров в Сочи

Президент Азербайджана утвердил совместное заявление президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина о приоритетных направлениях экономического сотрудничества, сообщает сайт главы государства.
Главы государств выступили с совместным заявлением по итогам переговоров, состоявшихся 1 сентября 2018 года в рамках визита И.Алиева в Сочи, где было достигнуто соглашение о развитии азербайджано-российского сотрудничества на период до 2024 года.
И.Алиев также утвердил азербайджано-российское межправительственное соглашение о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи и трубопроводным транспортом.
В совместном заявлении отмечается, что Россия и Азербайджан намерены вывести торгово-экономическое сотрудничество на качественно новый уровень. Президенты исходят из необходимости уделять основное внимание созданию наиболее благоприятных условий в торговле для развития взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, увеличению транзитно-транспортного потенциала на российско-азербайджанских участках международных транспортных коридоров с использованием технологий интеллектуальных транспортных систем, созданию совместных производств в перспективных отраслях национальных экономик и экспорта для их диверсификации и решения задач в области инновационного развития.
Кроме того, лидеры намерены уделить внимание развитию взаимодействия по внедрению инновационных подходов в области государственного управления, в том числе современных цифровых технологий в бюджетно-налоговой сфере, обмену опытом и сотрудничеству по применению передового программного обеспечения для использования в государственном секторе.
«Главы двух государств убеждены, что реализация подписанного в ходе официального визита президента Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию плана действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства», - отмечается в заявлении.
Б.Рустамбеков
Нефть дешевеет на данных о запасах, Brent торгуется у $60,3 за баррель
S&P подтвердил рейтинги азербайджанского PASHA Bank на уровне «ВВ-/В»
В Азербайджане создана транспортная компания с капиталом в 6,3 млн манатов
SOCAR эвакуировала около 2,5 тыс. нефтяников из-за ухудшения погодных условий на море
ИВ Баку переходит на усиленный режим работы из-за ожидаемого ухудшения погоды
В Азербайджане в четверг-пятницу отменены уроки в школах из-за ухудшения погодных условий
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Ушаков заявил, что отношения РФ и США хуже некуда
Россия должна быть заинтересована во вступлении Грузии в НАТО, считают в Тбилиси
Политические отношения Тбилиси и Москвы по-прежнему находятся в тупике - спикер парламента Грузии
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку прошла творческая встреча, посвященная 85-летию Василия Ланового
Руководитель Госагентства стал почетным гостем CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»