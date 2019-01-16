Главы МИД Азербайджана и Армении проведут очередные переговоры по карабахскому урегулированию в феврале

Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедьяров и Зограб Мнацаканян проведут очередную встречу в феврале текущего года, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
«По итогам переговоров в Париже достигнута договоренность о проведении очередной встречи глав МИД в феврале 2019 года», - отмечается в заявлении.
«Длящиеся более 4 часов переговоры завершились плодотворно в плане достижения взаимопонимания и создания доверия», - говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.
Согласно информации, в ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов нацеленных на подготовку населения двух стран к миру, безопасности и устойчивому региональному развитию.
Б.Рустамбеков
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