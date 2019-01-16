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Карабахский конфликт 16.01.2019 19:10

Главы МИД Азербайджана и Армении проведут очередные переговоры по карабахскому урегулированию в феврале

Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедьяров и Зограб Мнацаканян проведут очередную встречу в феврале текущего года, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«По итогам переговоров в Париже достигнута договоренность о проведении очередной встречи глав МИД в феврале 2019 года», - отмечается в заявлении.

«Длящиеся более 4 часов переговоры завершились плодотворно в плане достижения взаимопонимания и создания доверия», - говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

Согласно информации, в ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов нацеленных на подготовку населения двух стран к миру, безопасности и устойчивому региональному развитию.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ,


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]