Нефть дешевеет на данных о запасах, Brent торгуется у $60,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению после публикации официальных статданных об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 МСК уменьшилась на 25 центов, до $60,39 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 52 цента, до $51,69 за баррель.

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 2,68 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о более умеренном сокращении запасов - на 560 тыс. баррелей, а эксперты ожидали снижения на 2,5 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина на минувшей неделе подскочили на 7,5 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 3 млн баррелей, запасы дистиллятов также увеличились больше прогноза - на 2,97 млн баррелей против ожидавшихся 1,35 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 743 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки, до нового рекорда - 11,9 млн б/с. Импорт сократился на 319 тыс. б/с.