В ЕС не рассматривают возможности новых переговоров по соглашению о Brexit - представитель ЕК

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что в Евросоюзе после состоявшегося 15 января голосования в Палате общин по соглашению о Brexit ожидают, что Великобритания объяснит, чего же она желает.
"Мы по-прежнему готовы встречаться и обсуждать. Но Европейский совет на основе статьи 50 (Договора о Евросоюзе - ИФ) заявил, что соглашение о выходе, одобренное 27 государствами и Соединенным Королевством, не может быть подвергнуто (дополнительным - ИФ) переговорам", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.
15 января палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.
М.Схинас отказался комментировать многочисленные заявления, последовавшие за голосованием в британском парламенте, и вместо этого повторил опубликованное вечером во вторник заявление председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.
В ответ на дополнительные вопросы М.Схинас заявил, что команда экспертов ЕС под руководством Мишеля Барнье провела переговоры, которые привели к приемлемому соглашению, единогласно поддержанному 27 государствами и принятому правительством Великобритании.
"Следующий этап должен осуществиться в Лондоне. Мы не можем больше сделать ничего другого на этой стадии", - добавил пресс-секретарь.
"Самое важное теперь то, чтобы мы знали, чего нам ожидать от Соединенного Королевства. Сейчас мы этого не знаем", - отметил он.
На вопрос, согласится ли ЕС на продление процедуры, если Великобритания обратится с такой просьбой, представитель Еврокомиссии ответил: "Не было просьб Соединенного Королевства о продлении процедуры. Если такая просьба возникнет, должны быть изложены ее мотивы, и это 27 государствам надлежит принимать единогласное решение по такому вопросу".
М.Схинас уточнил, что соответствующий порядок изложен в статье 50 Договора о Европейском союзе.
Он отказался отвечать на вопросы, с кем именно контактировал Ж.-К.Юнкер после голосования в Палате общин, сказав, что "почти со всеми", и не стал уточнять, была ли среди них британский премьер Тереза Мэй и ожидают ли ее в Брюсселе в ближайшее время.
"А с кем еще не переговорил (Ж.-К.Юнкер - ИФ), переговорит в течение дня", - заключил М.Схинас.
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