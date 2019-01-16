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Бизнес и законодательство 16.01.2019 20:41

Президент Азербайджана подписал указ по усовершенствованию структуры министерства экологии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мероприятиях по усовершенствованию структуры и управления министерства экологии и природных ресурсов, сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, на базе Департамента охраны окружающей среды создана Служба государственной экологической безопасности, на базе Департамента развития лесов и Научно-исследовательского института лесоводства - Служба развития лесов при Министерстве экологии и природных ресурсов.

На базе Национального департамента мониторинга окружающей среды, Национального департамента гидрометеорологии, Научно-исследовательского института гидрометеорологии, Центра метеорологии и стандартизации и Лабораторного центра по окружающей среде будет создана Национальная гидрометеорологическая служба при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Кроме этого, на базе Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий, Департамента размножения и охраны биологических ресурсов водоемов, Службы управления охотничьим хозяйством и государственного контроля за охотничьей деятельностью и Научно-исследовательского института рыбного хозяйства будет создана Служба охраны биологического разнообразия при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Также ликвидируется Госагентство по геодезии и картографии при Минэкологии, и его функции будут осуществляться аппаратом министерства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ, ЭКОЛОГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]