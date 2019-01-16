Президент Азербайджана подписал указ по усовершенствованию структуры министерства экологии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мероприятиях по усовершенствованию структуры и управления министерства экологии и природных ресурсов, сообщает сайт главы государства.
Согласно указу, на базе Департамента охраны окружающей среды создана Служба государственной экологической безопасности, на базе Департамента развития лесов и Научно-исследовательского института лесоводства - Служба развития лесов при Министерстве экологии и природных ресурсов.
На базе Национального департамента мониторинга окружающей среды, Национального департамента гидрометеорологии, Научно-исследовательского института гидрометеорологии, Центра метеорологии и стандартизации и Лабораторного центра по окружающей среде будет создана Национальная гидрометеорологическая служба при Министерстве экологии и природных ресурсов.
Кроме этого, на базе Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий, Департамента размножения и охраны биологических ресурсов водоемов, Службы управления охотничьим хозяйством и государственного контроля за охотничьей деятельностью и Научно-исследовательского института рыбного хозяйства будет создана Служба охраны биологического разнообразия при Министерстве экологии и природных ресурсов.
Также ликвидируется Госагентство по геодезии и картографии при Минэкологии, и его функции будут осуществляться аппаратом министерства.
Б.Рустамбеков
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