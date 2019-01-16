Главы МИД Азербайджана и Армении договорились о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру – посредники по Карабаху

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ отмечают готовность Баку и Еревана по проведению мероприятий направленных на подготовку населения обеих стран к миру, говорится в заявлении посредников.

«Министры обсудили широкий круг вопросов, связанных с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, и договорились о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру»,- отмечается в заявлении.

В документе также говорится, что в ходе встреч сопредседатели рассмотрели с министрами основные принципы и параметры для нынешнего этапа переговорного процесса.

«Министры и сопредседатели рассмотрели последующие шаги на пути возможного саммита между лидерами Азербайджана и Армении, чтобы дать импульс динамике переговоров», - отмечается в заявлении.

«Сопредседатели подчеркнули важность возможных взаимовыгодных инициатив, направленных на реализацию экономического потенциала региона. Сопредседатели планируют встретиться с лидерами двух стран в ближайшее время»,- сказано в заявлении.

Б.Рустамбеков