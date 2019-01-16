Главы МИД Азербайджана и Армении договорились о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру – посредники по Карабаху

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ отмечают готовность Баку и Еревана по проведению мероприятий направленных на подготовку населения обеих стран к миру, говорится в заявлении посредников.
«Министры обсудили широкий круг вопросов, связанных с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, и договорились о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру»,- отмечается в заявлении.
В документе также говорится, что в ходе встреч сопредседатели рассмотрели с министрами основные принципы и параметры для нынешнего этапа переговорного процесса.
«Министры и сопредседатели рассмотрели последующие шаги на пути возможного саммита между лидерами Азербайджана и Армении, чтобы дать импульс динамике переговоров», - отмечается в заявлении.
«Сопредседатели подчеркнули важность возможных взаимовыгодных инициатив, направленных на реализацию экономического потенциала региона. Сопредседатели планируют встретиться с лидерами двух стран в ближайшее время»,- сказано в заявлении.
Б.Рустамбеков
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