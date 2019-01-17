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Дальнее зарубежье 17.01.2019 11:32

Трамп представит обновленную стратегию противоракетной обороны США

Президент США Дональд Трамп в четверг представит обновленную стратегию противоракетной обороны США, которая рассматривает способы повышения безопасности Америки, в том числе, путем возможного развертывания нового слоя датчиков космического базирования для обнаружения и отслеживания вражеских ракет, сообщил журналистам в четверг высокопоставленный представитель Белого дома.

"Космос, я думаю, является ключом для следующего шага в противоракетной обороне", - отметил высокопоставленный представитель администрации Д.Трампа.

"Размещенный в космосе слой сенсоров это то, что мы рассматриваем, как помощь в раннем предупреждении, отслеживании и реагировании при запуске ракет", - добавил он.

Чиновник подчеркнул, что жизнеспособность средств ПРО космического базирования только изучается и никаких решений пока не принято.

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Тэги: США, ТРАМП, КОСМОС, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]