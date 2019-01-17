Трамп представит обновленную стратегию противоракетной обороны США

Президент США Дональд Трамп в четверг представит обновленную стратегию противоракетной обороны США, которая рассматривает способы повышения безопасности Америки, в том числе, путем возможного развертывания нового слоя датчиков космического базирования для обнаружения и отслеживания вражеских ракет, сообщил журналистам в четверг высокопоставленный представитель Белого дома.
"Космос, я думаю, является ключом для следующего шага в противоракетной обороне", - отметил высокопоставленный представитель администрации Д.Трампа.
"Размещенный в космосе слой сенсоров это то, что мы рассматриваем, как помощь в раннем предупреждении, отслеживании и реагировании при запуске ракет", - добавил он.
Чиновник подчеркнул, что жизнеспособность средств ПРО космического базирования только изучается и никаких решений пока не принято.
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