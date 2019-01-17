США должны полагаться на свой ядерный арсенал, чтобы сдерживать Россию и Китай - Белый дом

Для сдерживания России и Китая Соединенные Штаты должны полагаться на свой ядерный арсенал, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого лома на условиях анонимности.
"Для сдерживания потенциальной ядерной угрозы со стороны России и Китая США продолжают полагаться на свой ядерный арсенал", - сказал чиновник, комментируя новую стратегию развития американской системы противоракетной обороны (ПРО).
По словам представителя администрации, новая стратегия ПРО направлена, в первую очередь, против угроз со стороны так называемых "стран-изгоев" - Ирана и КНДР, а что касается России и Китая, то США обеспечивают для них "прозрачность" свих планов по ПРО.
Он отметил, что президент Дональд Трамп стремится к установлению с Россией и Китаем нормальных отношений.
Новая стратегия развития ПРО должна быть изложена Д.Трампом в четверг.
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