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Дальнее зарубежье 17.01.2019 11:45

США должны полагаться на свой ядерный арсенал, чтобы сдерживать Россию и Китай - Белый дом

Для сдерживания России и Китая Соединенные Штаты должны полагаться на свой ядерный арсенал, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого лома на условиях анонимности.

"Для сдерживания потенциальной ядерной угрозы со стороны России и Китая США продолжают полагаться на свой ядерный арсенал", - сказал чиновник, комментируя новую стратегию развития американской системы противоракетной обороны (ПРО).

По словам представителя администрации, новая стратегия ПРО направлена, в первую очередь, против угроз со стороны так называемых "стран-изгоев" - Ирана и КНДР, а что касается России и Китая, то США обеспечивают для них "прозрачность" свих планов по ПРО.

Он отметил, что президент Дональд Трамп стремится к установлению с Россией и Китаем нормальных отношений.

Новая стратегия развития ПРО должна быть изложена Д.Трампом в четверг.

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Тэги: США, РОССИЯ, КИТАЙ, СДЕРЖИВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]