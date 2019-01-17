Трамп может объявить о сроках и месте проведения второго саммита с Ким Чен Ыном в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп может объявить о проведении второго саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном уже в пятницу, после ожидаемой встречи в Белом доме с северокорейским посланником, пишет Washington Post со ссылкой на американских и азиатских дипломатов.
Собеседники издания заявили, что, как ожидается, зампредседателя Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхоль, который должен прибыть в Вашингтон, встретится с Д.Трампом в пятницу и передаст ему письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
По словам дипломатических источников газеты, если в ближайшее время договоренность о проведении второго саммита будет достигнута, то, скорее всего, он состоится в марте-апреле во вьетнамском Дананге.
Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.
В США неоднократно заявляли, что вопрос о второй встрече лидеров двух стран находится в процессе обсуждения.
Ранее южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на источник сообщило, что М.Помпео может встретиться с Ким Ен Чхолем на этой неделе в Вашингтоне, чтобы обсудить организацию второго саммита между главами США и КНДР.
По данным южнокорейской газеты Chosun Ilbo, Ким Ен Чхоль, скорее всего, отправится в столицу США в четверг на два дня.
Ранее возможным местом проведения второго саммита между Д.Трампом и Ким Чен Ыном СМИ называли Вьетнам и Таиланд.
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