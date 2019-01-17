Azerpoct закупает платежные терминалы

ООО «Azerpoct” отбирает поставщика платежных терминалов, говорится в объявлении компании.
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.
В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.
Тендерные предложения компаний принимаются до 18:00 1 марта. Тендерная процедура состоится 4 марта.
Государственное предприятие Azerpoct создано 23 сентября 1999 года, 15 августа 2009 года было преобразовано в ООО Azerpoct, 16 апреля 2010 года Центральный Банк Азербайджана выдал обществу ограниченную лицензию на предоставление банковско-финансовых услуг.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»