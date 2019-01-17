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Инфраструктура и тендеры 17.01.2019 11:32

Azerpoct закупает платежные терминалы

ООО «Azerpoct” отбирает поставщика платежных терминалов, говорится в объявлении компании.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.

В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.

Тендерные предложения компаний принимаются до 18:00 1 марта. Тендерная процедура состоится 4 марта.

Государственное предприятие Azerpoct создано 23 сентября 1999 года, 15 августа 2009 года было преобразовано в ООО Azerpoct, 16 апреля 2010 года Центральный Банк Азербайджана выдал обществу ограниченную лицензию на предоставление банковско-финансовых услуг.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТЕРМИНАЛЫ, ПЛАТЕЖНЫЕ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]