Новое соглашение ЕС-Азербайджан будет способствовать расширению диалога между Баку и Брюсселем – президент Литвы

Президент Литвы Даля Грибаускайте приняла верительные грамоты нового посла Азербайджана в Вильнюсе Тамерлана Гараева.
В ходе встречи с азербайджанским послом, Д.Грибаускайте подчеркнула, что Литва готова к развитию более тесных экономических отношений с Азербайджаном, сообщается в информации на сайте президента Литвы.
По ее словам, Баку и Вильнюс обладают большими возможностями для укрепления связей в сфере торговли, информационных технологий, туризма, пищевой промышленности, транспорта и логистики.
В ходе встречи стороны также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, обмена студентами, перспективы развития более тесных отношений между Азербайджаном и ЕС.
Литовский президента отметила, что Азербайджан является важным партнером Европы, а новое соглашение о стратегическом партнерстве с ЕС будет способствовать дальнейшему расширению взаимного диалога.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»