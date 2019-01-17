Новое соглашение ЕС-Азербайджан будет способствовать расширению диалога между Баку и Брюсселем – президент Литвы

Президент Литвы Даля Грибаускайте приняла верительные грамоты нового посла Азербайджана в Вильнюсе Тамерлана Гараева.

В ходе встречи с азербайджанским послом, Д.Грибаускайте подчеркнула, что Литва готова к развитию более тесных экономических отношений с Азербайджаном, сообщается в информации на сайте президента Литвы.

По ее словам, Баку и Вильнюс обладают большими возможностями для укрепления связей в сфере торговли, информационных технологий, туризма, пищевой промышленности, транспорта и логистики.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, обмена студентами, перспективы развития более тесных отношений между Азербайджаном и ЕС.

Литовский президента отметила, что Азербайджан является важным партнером Европы, а новое соглашение о стратегическом партнерстве с ЕС будет способствовать дальнейшему расширению взаимного диалога.

Ф.Исазаде