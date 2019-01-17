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Внешняя политика 17.01.2019 11:42

Новое соглашение ЕС-Азербайджан будет способствовать расширению диалога между Баку и Брюсселем – президент Литвы

Президент Литвы Даля Грибаускайте приняла верительные грамоты нового посла Азербайджана в Вильнюсе Тамерлана Гараева.

В ходе встречи с азербайджанским послом, Д.Грибаускайте подчеркнула, что Литва готова к развитию более тесных экономических отношений с Азербайджаном, сообщается в информации на сайте президента Литвы.

По ее словам, Баку и Вильнюс обладают большими возможностями для укрепления связей в сфере торговли, информационных технологий, туризма, пищевой промышленности, транспорта и логистики.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, обмена студентами, перспективы развития более тесных отношений между Азербайджаном и ЕС.

Литовский президента отметила, что Азербайджан является важным партнером Европы, а новое соглашение о стратегическом партнерстве с ЕС будет способствовать дальнейшему расширению взаимного диалога.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛИТВА, ЕС, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]