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Регион 17.01.2019 11:45

Пашинян решил завершить формирование правительства Армении после уточнения его структуры

Новое правительство Армении будет сформировано лишь на две трети, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"В соответствии с законом, правительство считается полностью сформированным, если назначены две трети ее членов. Мы пойдем по этому пути. Две трети членов правительства будут назначены, остальные не будут назначены, пока мы окончательно не уточним вопросы по изменению состава правительства", - сказал Н.Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, однозначно количество министерств в Армении будет сокращено.

"Этот процесс следует осуществить без потрясений, плавно и по прогнозируемому пути", - отметил Н.Пашинян.

Правительство Армении состоит из премьера, двух вице-премьеров и 17 министерств.

Указами президента Армении, премьер и два вице-премьера уже назначены.

Ранее сообщалось, что планируется сократить число министерств в республике до 11 или 12.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]