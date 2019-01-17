ГТК увеличил в 2018г перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 32%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в 2018 году в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 3 млрд 434,062 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.
Как сообщалось, в 2017 году объем перечислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 2 млрд 608 млн 779,61 тыс. манатов. Таким образом, в 2018 году налоговые поступления в бюджет по линии ГТК увеличились на 31,6%.
За 2018 год сборы по НДС составили 2 млрд 340 млн 784,5 тыс. манатов, акцизам – 169 млн 964,9 тыс. манатов, дорожному налогу – 40 млн 161,8 тыс. манатов.
Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 883 млн 150,8 тыс. манатов.
План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2018 году для ГТК был определен в 3 млрд 215 млн манатов. Таким образом, ГТК перевыполнил план по таможенным поступлениям в госбюджет на 6,8%.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»