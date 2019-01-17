Товарооборот между Азербайджаном и РФ в 2018 году увеличился на 19% - ГТК

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2018 года составил $2 млрд 550 млн 906,07 тыс., что на 19,1% больше чем в 2017 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.
По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 8,25% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за отчетный год.
«В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $665 млн 741,42 тыс., что на 13,4% больше показателя 2017 года. В целом, на поставки в Россию пришлось 3,42% азербайджанского экспорта за 2018 год», - отметили в ГТК.
Импорт российской продукции в Азербайджан в 2018 году составил $1 млрд 885 млн 164,65 тыс., что на 21,3% больше показателя 2017 года. В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 17,7%.
Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в 2018 году составило $1 млрд 219 млн 443,23 тыс.
Как сообщалось ранее, товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2017 года составил $2 млрд 141 млн 283,27 тыс., что на 4,3% больше показателя 2016 года. На долю торговых операций с Россией в 2017 году пришлось 9,48% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»