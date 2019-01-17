Правительство Франции предлагает Renault назначить нового руководителя вместо Гона

Правительство Франции предложило Renault SA провести заседание совета директоров в ближайшие дни для назначения нового руководства компании вместо находящегося под следствием в Японии председателя совета директоров и главного исполнительного директора Карлоса Гона.

Правительство Франции - крупнейший акционер Renault с долей в 15% - ранее не настаивало на увольнении К.Гона, придерживаясь позиции, что этот вопрос должен рассматриваться лишь тогда, когда станет понятно, что глава компании долгое время не сможет выполнять свои обязанности.

Как сообщалось, К.Гон был арестован 19 ноября японскими властями по подозрению в занижении суммы выплат в направлявшейся регуляторам отчетности и введении инвесторов и властей в заблуждение. Спустя три дня Nissan, партнер Renault по альянсу, уволил К.Гона с поста председателя совета директоров.

Ранее на этой неделе окружной суд Токио отклонил очередное ходатайство адвокатов К.Гона, просивших отпустить его под залог, таким образом, он может остаться в заключении еще несколько месяцев, пишет газета The Wall Street Journal.

"Теперь мы должны двигаться к новой фазе, - заявил в среду министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, выступая на телеканале LCI. - Нам нужно новое долговременное руководство для Renault".

Исполняющий обязанности главного исполнительного директора Renault Тьерри Боллоре, вероятно, станет постоянным CEO компании, сообщили источники WSJ. Председателем совета директоров Renault, как ожидается, станет CEO Michelin Жан-Доминик Сенар.

Назначение нового руководства в Renault устранит серьезную преграду в разработке плана для дальнейшего функционирования альянса Renault-Nissan.

Публично оба автопроизводителя заявили о желании сохранить партнерство, предусматривающее совместное использование технологий и автомобильных платформ, однако источники в обеих компаниях дали понять, что арест К.Гона повысил недоверие между членами альянса.

На этой неделе прокуратура Токио предъявила К.Гону новые обвинения, включая обвинение в серьезном злоупотреблении доверием.

Прокуратура утверждает, в частности, что в 2008 году К.Гон переложил на Nissan свои персональные убытки от вложений в валютные контракты в размере 1,85 млрд иен ($17 млн), а также перевел в общей сложности 1,6 млрд иен из средств Nissan саудовскому бизнесмену в 2009-2012 годах.

Кроме того, ему предъявлено обвинение в занижении данных о полученных им вознаграждениях за три года вплоть до фингода, завершившегося в марте 2018 года.

Аналогичное предыдущее обвинение, предъявленное К.Гону, касалось пятилетнего периода, завершившегося в марте 2015 года. Утверждается, что за эти пять лет бывший глава совета директоров Nissan утаил 5 млрд иен ($44 млн). С учетом новых обвинений речь идет о сокрытом доходе в размере около 9,1 млрд иен за 8 лет.

К.Гон отрицает все обвинения.

Его супруга Кэрол Гон в минувшее воскресенье опубликовала письмо, направленное ею в правозащитную организацию Human Rights Watch. В этом письме Кэрол Гон заявила о жестком обращении с ее супругом со стороны японской системы правосудия, отметив, в частности, что К.Гон ограничен в возможности встречи со своими адвокатами.

По словам Кэрол Гон, ее муж похудел почти на 7 килограммов за две недели в результате жестких условий содержания в следственном изоляторе.