Власти Грузии сообщают о вспышке кори, с начала года зафиксированы 312 случаев

В Грузии в последние две недели резко увеличилось количество больных корью, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
"В течение последних двух недель у нас серьезная динамика заболеваний корью. В ближайшие дни правительство примет решение о радикальных мерах по борьбе с этой болезнью. Мы должны осознать, что в стране есть вспышка заболевания корью и население должно обратиться за бесплатными прививками", - заявил А.Гамкрелидзе в четверг журналистам.
По информации грузинских СМИ, с начала января в Грузии зарегистрированы 312 случаев заболевания корью, в основном, детей и граждан до 40 лет.
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