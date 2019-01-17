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Регион 17.01.2019 13:43

Власти Грузии сообщают о вспышке кори, с начала года зафиксированы 312 случаев

В Грузии в последние две недели резко увеличилось количество больных корью, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"В течение последних двух недель у нас серьезная динамика заболеваний корью. В ближайшие дни правительство примет решение о радикальных мерах по борьбе с этой болезнью. Мы должны осознать, что в стране есть вспышка заболевания корью и население должно обратиться за бесплатными прививками", - заявил А.Гамкрелидзе в четверг журналистам.

По информации грузинских СМИ, с начала января в Грузии зарегистрированы 312 случаев заболевания корью, в основном, детей и граждан до 40 лет.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРЬ, ВСПЫШКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]