Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2018г увеличилось на 59%

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2018 году составило $7 млрд 993 млн 662,43 тыс., что на 58,9% выше показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Согласно данным ГТК, за 2018 год внешнеторговый оборот Азербайджана составил $30 млрд 923 млн 602,59 тыс. (рост на 36,8% по сравнению с 2017 годом- ИФ). При этом экспорт за отчетный год составил $19 млрд 458 млн 632,51 тыс. (рост на 40,8%), импорт - $11 млрд 464 млн 970,08 тыс. (рост на 30,5%).
В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть (80,78%), нефтепродукты (2,68%), природный газ (7,71%), электроэнергию (0,34%), плодоовощную продукцию (2,88%), чай (0,05%), масла растительного и животного происхождения (0,09%), сахар (0,13%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,08%), химическую продукцию (0,4%), пластмассы и изделия из них (0,61%), хлопок (0,41%), хлопковое волокно (0,12%), черные металлы и изделия из них (0,44%), алюминий и изделия из него (0,58%), прочее (2,7%).
В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 11,95%, табак и табачную продукцию - 1,45%, цемент - 0,09%, фармацевтическую продукцию - 2,53%, пластмассы и изделия из них - 3,21%, дрова и древесную продукцию - 2,59%, черные металлы и изделия из них - 10,48%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним - 22,58%, транспортные средства и запчасти – 8,25%, мебель – 0,92%, прочее – 35,95%.
Во внешнеторговых операциях в 2018 году было задействовано 7,392 тыс. государственных и частных предприятия, 17,731 тыс. физических лиц.
В отчетный год Азербайджан осуществлял торговые операции со 185 странами.
Основные операции при экспорте Азербайджан в 2018 году проводил с Италией (30,22% от общего экспорта), Турцией (9,38%), Израилем (6,74%), Чехией (4,82%), Индией (4,21%), Германией (4,01%), Тайванем (3,67%).
Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (16,44%), Турцией (13,75%), Китаем (10,44%), Германией (5,76%), США (4,6%), Швейцарией (4,47%), Украиной (4,1%), Ираном (3,62%).
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»