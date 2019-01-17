Очередной антикитайский митинг прошел в Бишкеке

Представители киргизского общественного движения "Жаны муун" (Новое поколение) в четверг на митинге в Бишкеке потребовали от правительства республики не выдавать трудовые квоты китайским гражданам и проверить расходование предоставленных КНР кредитов.

"Мы предъявляем требование к правительству сократить количество рабочих квот, выдаваемых ежегодно иностранным гражданам, и прекратить практику выдачи трудовых квот гражданам Китая", - заявил "Интерфаксу" в четверг один из лидеров "Жаны муун" Аманбол Бабакулов.

По его данным, в акции на центральной площади Бишкека приняли участие до 300 сторонников движения и членов национально-патриотического движения "Кырк чоро", выступающих против коррупции в высших эшелонах власти и за прозрачность в финансовой деятельности правительства, особенно в части расходования китайских грантов и кредитов.

"Мы требуем проверить поверить расходование полученных ранее от КНР кредитов и грантов, вывить тех, кто может быть причастен к их растрате и привлечь к уголовной ответственности", - сказал собеседник агентства.

А.Бабакулов сообщил, что участники митинга также выдвигают требования вернуть в паспорт графу национальность и провести выборы в парламент не по партийной, а по мажоритарной системе.

Рост антикитайских настроений в Киргизии был отмечен в 2018 году после того, как были обнародованы данные о нецелевом расходовании средств на модернизацию ТЭЦ Бишкека и возбуждено несколько уголовных дел о коррупции. На этот проект Китай выделил кредит в $386 млн, при этом занимались модернизацией также китайские специалисты.

В конце 2018 года местные активисты подняли вопрос о нахождении на территории Киргизии граждан КНР и предоставлении им гражданства на фоне сообщений родственников проживающих в Китае этнических киргизов о том, что несколько десятков тысяч человек были помещены китайскими властями в лагеря перевоспитания.

В конце декабря активисты провели митинг у посольства КНР с требованием не выдавать рабочие визы гражданам Китая и не предоставлять им гражданства из-за опасений "тихой китайской экспансии". Аналогичная акция прошла в центре Бишкека 7 января.

9 января первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов заявил о попытках в стране дестабилизировать отношения с КНР.

"В обществе муссируются сведения, если мы не рассчитаемся с долгами перед Китаем, мы отдадим часть территорий. Это неправда и неправильно. Есть люди, которые хотят дестабилизировать обстановку в Киргизии и ухудшить отношения с Китаем", - сказал К.Боронов журналистам.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в тот же день пообещал, что попытки в стране дестабилизировать киргизско-китайские отношения будут пресечены, ответственные ответят перед законом.