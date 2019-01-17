SOCAR осуществила очередной платеж по процентам держателям облигаций на $100 млн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в четверг осуществила девятый платеж в размере $1,25 млн по процентам держателям облигаций SOCAR, отмечается в сообщении SOCAR Capital.

«Общая сумма в $1,25 млн - $12,5 за каждую облигацию - была переведена на счет Национального депозитарного центра в Центральном Банке неделю назад, и эти средства уже с сегодняшнего дня будут на банковских счетах держателей облигаций»», - говорится в сообщении.

По данным SOCAR Capital, до сих пор держателям облигаций Госненфтекомпании было осуществлено восемь выплат по процентам на общую сумму $10 млн. С учетом нынешнего платежа держатели облигаций SOCAR заработают $11,25 млн.

Очередная выплата процентов по облигациям состоится 17 апреля.

«Оборот корпоративных облигаций SOCAR продлится до 2021 года. В течение этого времени держателям облигаций будет произведено ещё 11 выплат по процентам. За счет этого владельцы облигаций заработают дополнительно $13,75 млн. Общий же доход за 5 лет обращения облигаций составит $25 млн.

По данным компании, объем сделок по корпоративным облигациям компании SOCAR на вторичном рынке превысил $170 млн. Количество заключенных сделок по купле-продаже данных ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже в 2018 году превысило 800. На облигации SOCAR приходится 24% доли всего рынка облигаций в Азербайджане и 87% доли рынка корпоративных облигаций

«Эти облигации являются наиболее торгуемыми ценными бумагами на Бакинской фондовой бирже. В результате большого спроса рыночная цена облигаций SOCAR 16 января 2019 года впервые увеличилась до $1045»,- подчеркивается в информации.

Как сообщалось ранее, SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию облигаций на сумму $100 млн. Заявки на облигации компании превысили $203,4 млн.

Эмиссия была разделена на 100 тыс. пятилетних облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения.

Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.

Н.Аббасова