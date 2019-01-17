Премьер Франции Эдуар Филипп в четверг проводит специальное заседание правительства по теме Brexit, передает агентство Associated Press (AP).

Члены правительства обсуждают меры, которые Парижу следует предпринять при возможной реализации "жесткого" варианта Brexit - без соглашения между Брюсселем и Лондоном.

AP напоминает, что накануне парламент Франции принял закон, предусматривающий особые меры для минимизации ущерба от "жесткого" Brexit. Цель закона - уменьшить возможные проблемы, которые могут возникнуть при таком сценарии между Францией и Великобританией в сфере торговли и транспорта.

В частности, закон предоставит британским работникам и пенсионерам, находящимся во Франции, временное разрешение на пребывание в этой стране вплоть до выработки более долговременного решения в этой области.

Во вторник палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.

Затем лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин внес в британский парламент предложение о вынесении вотума недоверия правительству премьер-министра Терезы Мэй.

Однако накануне британский парламент отверг вотум недоверия правительству Т.Мэй: с перевесом в 19 голосов против вотума недоверия проголосовали 325 членов парламента.

Затем Т.Мэй заявила, что уже вечером в среду начать вести переговоры с высокопоставленными членами британского парламента по вопросу Brexit.