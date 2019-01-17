Турпоток из России в Азербайджан за 2018 год увеличился на 3% – Госагентство

Азербайджан в 2018 году посетило 2 млн 844,889 тыс. иностранных туристов, что на 6% больше, чем в 2017 году, сообщает пресс-служба Госагентства по туризму.
«За прошедший год, в целом, число иностранных гостей, посетивших Азербайджан, увеличилось на 153 тыс. и превысило 2,8 млн человек», - отмечается в данных агентства.
Более половины посетивших Азербайджан туристов пришлось на долю России и Грузии. Число прибывающих из этих стран увеличилось на 3% и 13,5% соответственно, составив 878,391 тыс. и 610,124 тыс. человек.
По данным агентства, наиболее значительный рост турпотока наблюдался в 2018 году из стран Ближнего Востока и Азии. Из указанных регионов прибыло на 34,5% и 55% больше туристов, чем в 2017 году - 370,998 тыс. и 214,390 тыс. человек соответственно. В частности, в 2018 году зафиксирован рост турпотока из Саудовской Аравии (на 120%), Израиля (на 161%), Кувейта (на 81%), Пакистана (на 35%), Индии (на 75%).
ГАТ также отмечает спад в 2018 года турпотока из Ирана на 33,7% - до 240,483 тыс. человек и из Турции на 3,4% - до 301,553 тыс. человек.
Ф.Исазаде
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