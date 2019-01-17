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СНГ 17.01.2019 14:33

Самолет национальной авиакомпании Таджикистана опечатан за долги - СМИ

В международном аэропорту Душанбе опечатан лайнер Boeing 757-200 авиакомпании "Таджик Эйр", сообщила в четверг таджикская служба "Радио Свобода", со ссылкой на источник в авиакомпании.

Отмечается, что в минувший вторник самолет должен был выполнить рейс в Дели (Индия), но был опечатан за долги национального перевозчика перед Топливно-заправочной компанией.

В пресс-службе авиакомпании сообщили "Интерфаксу", что изучают ситуацию и в ближайшее время выступят с официальным заявлением.

В начале января "Таджик Эйр" объявила о прекращении полетов по российским направлениям, большинство работников в связи с этим были отправлены в бессрочные отпуска.

По сообщениям таджикских СМИ, судьбу "Таджик Эйр" в настоящее время решает правительственная комиссия, возглавляемая премьер-министром Кохиром Расулзода. Она изучает финансовое положение национального перевозчика. Вердикт должен быть вынесен в течение месяца.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АВИАКОМПАНИЯ, САМОЛЕТ, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]