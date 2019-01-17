Самолет национальной авиакомпании Таджикистана опечатан за долги - СМИ

В международном аэропорту Душанбе опечатан лайнер Boeing 757-200 авиакомпании "Таджик Эйр", сообщила в четверг таджикская служба "Радио Свобода", со ссылкой на источник в авиакомпании.

Отмечается, что в минувший вторник самолет должен был выполнить рейс в Дели (Индия), но был опечатан за долги национального перевозчика перед Топливно-заправочной компанией.

В пресс-службе авиакомпании сообщили "Интерфаксу", что изучают ситуацию и в ближайшее время выступят с официальным заявлением.

В начале января "Таджик Эйр" объявила о прекращении полетов по российским направлениям, большинство работников в связи с этим были отправлены в бессрочные отпуска.

По сообщениям таджикских СМИ, судьбу "Таджик Эйр" в настоящее время решает правительственная комиссия, возглавляемая премьер-министром Кохиром Расулзода. Она изучает финансовое положение национального перевозчика. Вердикт должен быть вынесен в течение месяца.