Спецпредставитель госдепа США проведет переговоры с руководством Пакистана и, возможно, представителями талибов

Спецпредставитель госдепартамента США по Афганистану Залмай Халилзад прибыл в Пакистан, передает агентство Associated Press (AP).
Ранее в январе в госдепе сообщили, что З.Халилзад возглавит делегацию, которая посетит Индию, Китай, Афганистан и Пакистан в период с 8 по 21 января. В свою очередь в посольстве США в Пакистане подтвердили, что З.Халилзад встретится с высокопоставленными представителями пакистанских властей, но не стали уточнять детали.
AP отмечает, что, по некоторым сведениям, во время визита он может провести переговоры с представителями движения "Талибан". В таком случае З.Халилзад, скорее всего, будет убеждать талибов вести прямые переговоры с афганским правительством, от чего талибы ранее отказывались.
Агентство напоминает, что с момента назначения З.Халилзада на пост спецпредставителя госдепа по Афганистану он активизировал усилия для достижения мира в этой стране. Так, в минувшем ноябре AP со ссылкой на источники сообщало, что З.Халилзад и члены движения "Талибан" провели в Катаре трехдневные переговоры.
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