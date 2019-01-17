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Дальнее зарубежье 17.01.2019 14:38

Спецпредставитель госдепа США проведет переговоры с руководством Пакистана и, возможно, представителями талибов

Спецпредставитель госдепартамента США по Афганистану Залмай Халилзад прибыл в Пакистан, передает агентство Associated Press (AP).

Ранее в январе в госдепе сообщили, что З.Халилзад возглавит делегацию, которая посетит Индию, Китай, Афганистан и Пакистан в период с 8 по 21 января. В свою очередь в посольстве США в Пакистане подтвердили, что З.Халилзад встретится с высокопоставленными представителями пакистанских властей, но не стали уточнять детали.

AP отмечает, что, по некоторым сведениям, во время визита он может провести переговоры с представителями движения "Талибан". В таком случае З.Халилзад, скорее всего, будет убеждать талибов вести прямые переговоры с афганским правительством, от чего талибы ранее отказывались.

Агентство напоминает, что с момента назначения З.Халилзада на пост спецпредставителя госдепа по Афганистану он активизировал усилия для достижения мира в этой стране. Так, в минувшем ноябре AP со ссылкой на источники сообщало, что З.Халилзад и члены движения "Талибан" провели в Катаре трехдневные переговоры.

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Тэги: США, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ПАКИСТАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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