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Дальнее зарубежье 17.01.2019 15:08

В США арестовали мужчину за планы напасть на Белый дом с противотанковой ракетой

Полиция США арестовала 21-летнего Хашера Джалала Тахеба из штата Джорджия за подготовку атаки на Белый дом в Вашингтоне с использованием противотанковой ракеты, передает в четверг агентство Associated Press (AP).

По его информации, мужчина был арестован накануне после того, как пытался обменять свою машину на оружие и взрывчатку.

Силы правопорядка изъяли у арестованного самодельную взрывчатку и противотанковую ракету.

AP отмечает, что арестованный симпатизировал экстремистам, планировал выехать за рубеж и присоединиться к группировке ИГ .

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Тэги: США, БЕЛЫЙ/ДОМ, АТАКА, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]