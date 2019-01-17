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Инфраструктура и тендеры 17.01.2019 13:39

ГТК закупит спецодежду и знаки отличия на 1,3 млн манатов

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана направит свыше 1,3 млн манатов на закупку спецодежды и знаков отличия, говорится в объявлении комитета.

«ГТК определили победителя тендера на закупку спецодежды и знаков отличия. Им стало ООО Dadash-N. С компанией 15 января заключен контракт на сумму 1 млн 365,703 тыс. манатов», - говорится в объявлении.

А.Мамедов

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Тэги: ГТК, СПЕЦОДЕЖДА, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]