ГТК закупит спецодежду и знаки отличия на 1,3 млн манатов

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана направит свыше 1,3 млн манатов на закупку спецодежды и знаков отличия, говорится в объявлении комитета.

«ГТК определили победителя тендера на закупку спецодежды и знаков отличия. Им стало ООО Dadash-N. С компанией 15 января заключен контракт на сумму 1 млн 365,703 тыс. манатов», - говорится в объявлении.

А.Мамедов