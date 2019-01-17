ГТК закупит спецодежду и знаки отличия на 1,3 млн манатов

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана направит свыше 1,3 млн манатов на закупку спецодежды и знаков отличия, говорится в объявлении комитета.
«ГТК определили победителя тендера на закупку спецодежды и знаков отличия. Им стало ООО Dadash-N. С компанией 15 января заключен контракт на сумму 1 млн 365,703 тыс. манатов», - говорится в объявлении.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»