В Азербайджане готовят законопроект о мугамном искусстве

Парламентский комитет по культуре в рамках весенней сессии Милли меджлиса уделит особое внимание вопросам совершенствования системы библиотек, заявил председатель комитета Рафаэль Гусейнов.

«Совершенствование библиотек является актуальным вопросом современности, вызванным тем, что мы живем в эпоху интернета. И поэтому библиотеки сегодня должны преобразоваться в электронное книжное пространство», - сказал Р.Гусейнов в четверг на заседании комитета.

По его словам, при Министерстве культуры Азербайджана действуют около 3 тыс. библиотек.

«Кроме того, библиотеки существуют и при различных ведомствах. Планируемые в деятельность библиотек нововведения значительно расширят доступность различной литературы для широкого читателя», - отметил глава парламентского комитета, добавив, что комитет в ближайшее время вынесет на обсуждение парламента поправки в закон «О библиотеках».

Р.Гусейнов также сказал, что возглавляемый им комитет подготовил предложения в закон «О кинематографии».

«Наш комитет подготовил предложения в законопроект «О кинематографии», предусматривающие для кинодеятелей определенные льготы и преимущества, без которых развитие национальной кинематографии столкнется с серьезными проблемами. В Азербайджане растет очень интересное, талантливое поколение кинематографистов, которым необходимо создать соответствующие условия работы», - отметил он.

По его словам, на весенней сессии на пленарное заседание парламента планируется также вынести закон «О мугамном искусстве».

«Кроме того, комитет подготовил законопроект «О защите и развитии ашугского искусства». Как известно, азербайджанское государство предпринимает значительные усилия для международной пропаганды, в том числе на уровне ЮНЕСКО, национального мугамного и ашугского искусства», - подчеркнул Р.Гусейнов.

На заседании комитета в четверг также были рассмотрены вопросы, связанные с внесением поправок в законы «О защите здоровья населения», «О приватизации госимущества», «О государственном языке Азербайджана», в Избирательный кодекс, а также с утверждением Устава несения гарнизонной и караульной служб ВС Азербайджана и Устава несения воинской службы. Все вопросы рекомендованы к вынесению на пленарное заседание Милли меджлиса.

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев своим Указом от 15 января упразднил библиотеки при Министерстве культуры. Подписанный главой государства документ предусматривает создание новой передовой системы библиотек, охватывающей всю территорию страны. В соответствии с Указом президента, создается комиссия во главе с заведующим отделом по гуманитарной политике Администрации президента Азербайджана, которая подготовит пакет предложений по повышению эффективности работы культурных и образовательных структур (культурные центры, клубы, музыкальные школы, картинные галереи и др.).

Р.Бабаев