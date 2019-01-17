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Дальнее зарубежье 17.01.2019 13:47

В кампусе лионского университета прогремели несколько взрывов, есть пострадавшие

Несколько взрывов, после которых начался пожар, прогремели в четверг на территории кампуса Университета Лион 1, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.

На кадрах с места события видны клубы густого черного дыма и открытое горение на значительной площади крыши одного из зданий в кампусе. В нем расположены библиотека и биологический факультет, из-за чего первоначально сообщалось о риске химических выбросов из лабораторий. Однако позже поступила информация, что помещения биофака не пострадали.

По предварительным данным, взорвались три баллона с газом. Происшествие связывают с ремонтными строительными работами.

Сообщается о трех пострадавших. Они отравились продуктами горения, но их состояние не внушает у медиков каких-либо беспокойств.

Из кампуса проведена эвакуация людей. В связи с пожаром людям рекомендовано не приближаться к горящему зданию ближе, чем на 100 метров.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЛИОН, УНИВЕРСИТЕТ, ВЗРЫВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]