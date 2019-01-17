В кампусе лионского университета прогремели несколько взрывов, есть пострадавшие

Несколько взрывов, после которых начался пожар, прогремели в четверг на территории кампуса Университета Лион 1, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.
На кадрах с места события видны клубы густого черного дыма и открытое горение на значительной площади крыши одного из зданий в кампусе. В нем расположены библиотека и биологический факультет, из-за чего первоначально сообщалось о риске химических выбросов из лабораторий. Однако позже поступила информация, что помещения биофака не пострадали.
По предварительным данным, взорвались три баллона с газом. Происшествие связывают с ремонтными строительными работами.
Сообщается о трех пострадавших. Они отравились продуктами горения, но их состояние не внушает у медиков каких-либо беспокойств.
Из кампуса проведена эвакуация людей. В связи с пожаром людям рекомендовано не приближаться к горящему зданию ближе, чем на 100 метров.
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