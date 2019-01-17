Конвенция по Каспию позволит Баку и Тегерану проводить совместные военные учения – глава генштаба ВС Ирана

Подписание конвенции по правовому статусу Каспийского моря позволит Баку и Тегерану проводить совместные военные учения, заявил начальник генштаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мухаммед Хусейн Багери.
«Подписание конвенции по статусу Каспийского моря дает возможность проводить определенные совместные мероприятия, в том числе военные учения»,- заявил М.Багери на пресс-конференции в Баку в четверг.
Он отметил, что последние годы отношения Азербайджана и Ирана характеризуются прогрессом в экономической и политической сферах, реализация ряда совместных проектов будет способствовать еще большему углублению сотрудничества. «В Баку мы провели эффективные переговоры, достигли определенных результатов. Иран сторонник развития и стабильности в Азербайджане, которого считает дружеской и братской страной», - сказал М.Багери.
Иранский военачальник подчеркнул, что Тегеран поддерживает территориальную целостность Азербайджана и выступает «за освобождение оккупированных азербайджанских территорий и возвращение в свои дома вынужденных переселенцев».
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»