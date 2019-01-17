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Внешняя политика 17.01.2019 14:11

Конвенция по Каспию позволит Баку и Тегерану проводить совместные военные учения – глава генштаба ВС Ирана

Подписание конвенции по правовому статусу Каспийского моря позволит Баку и Тегерану проводить совместные военные учения, заявил начальник генштаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мухаммед Хусейн Багери.

«Подписание конвенции по статусу Каспийского моря дает возможность проводить определенные совместные мероприятия, в том числе военные учения»,- заявил М.Багери на пресс-конференции в Баку в четверг.

Он отметил, что последние годы отношения Азербайджана и Ирана характеризуются прогрессом в экономической и политической сферах, реализация ряда совместных проектов будет способствовать еще большему углублению сотрудничества. «В Баку мы провели эффективные переговоры, достигли определенных результатов. Иран сторонник развития и стабильности в Азербайджане, которого считает дружеской и братской страной», - сказал М.Багери.

Иранский военачальник подчеркнул, что Тегеран поддерживает территориальную целостность Азербайджана и выступает «за освобождение оккупированных азербайджанских территорий и возвращение в свои дома вынужденных переселенцев».

Ф.Исазаде

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Тэги: ИРАН, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]