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Дальнее зарубежье 17.01.2019 15:27

ЕС готов пойти на новые уступки в переговорах о Brexit при уступках со стороны Британии - Барнье

Главный переговорщик по Brexit со стороны Евросоюза Мишель Барнье в четверг заявил, что Брюссель готов пойти на новые уступки Лондону в сделке о выходе Соединенного Королевства из Европейского блока в случае, если Британия пойдет на уступки со своей стороны, сообщают западные СМИ.

"Европейский совет всегда говорил, что если Великобритания в будущем решит пойти на уступки (по условиям Brexit - ИФ) и выйти за пределы обычного торгового соглашения, ЕС незамедлительно пойдет на ответные шаги", - заявил М.Барнье.

Накануне представитель Европарламента Ги Верхофстадт обращался к британским парламентариям, призывая к смягчению позиции по ряду пунктов соглашения об условиях Brexit. В то же время британский премьер Тереза Мэй подчеркивала, что для реализации итогов референдума 2016 года необходимо добиться запрета на свободный въезд европейцев в Британию и выхода из Таможенного союза.

15 января Британский парламент отказался ратифицировать соглашение об условиях Brexit, ранее согласованное представителями Брюсселя и Лондона. Правительство Британии рассматривает дальнейшие варианты реализации Brexit, крайний срок по которому истекает 29 марта.

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Тэги: ЕС, BREXIT, УСТУПКИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]