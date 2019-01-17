ЕС готов пойти на новые уступки в переговорах о Brexit при уступках со стороны Британии - Барнье

Главный переговорщик по Brexit со стороны Евросоюза Мишель Барнье в четверг заявил, что Брюссель готов пойти на новые уступки Лондону в сделке о выходе Соединенного Королевства из Европейского блока в случае, если Британия пойдет на уступки со своей стороны, сообщают западные СМИ.

"Европейский совет всегда говорил, что если Великобритания в будущем решит пойти на уступки (по условиям Brexit - ИФ) и выйти за пределы обычного торгового соглашения, ЕС незамедлительно пойдет на ответные шаги", - заявил М.Барнье.

Накануне представитель Европарламента Ги Верхофстадт обращался к британским парламентариям, призывая к смягчению позиции по ряду пунктов соглашения об условиях Brexit. В то же время британский премьер Тереза Мэй подчеркивала, что для реализации итогов референдума 2016 года необходимо добиться запрета на свободный въезд европейцев в Британию и выхода из Таможенного союза.

15 января Британский парламент отказался ратифицировать соглашение об условиях Brexit, ранее согласованное представителями Брюсселя и Лондона. Правительство Британии рассматривает дальнейшие варианты реализации Brexit, крайний срок по которому истекает 29 марта.