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Дальнее зарубежье 17.01.2019 16:02

Эстония должна быть готова к Brexit без соглашения между Лондоном и ЕС - правительство

Эстония готовится к выходу Великобритании из Европейского союза, заявил премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas).

"Мы ожидаем от Соединенного Королевства предложений о его продвижении по выходу из Европейского союза. Премьер-министр Тереза Мэй должна принять решения о дальнейших шагах", - сказал Ю.Ратас в четверг на заседании кабинета министров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

"Пока же мы под руководством Европейской комиссии продолжаем подготовку на случай, если выход произойдет без соглашения. Нашим интересам отвечает защита наших граждан и предприятий, мы считает важным по возможности более гладкий переход", - отметил премьер.

Со своей стороны, глава МИД Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) сказал на заседании правительства, что "в нынешнем тупике мы должны быть готовы к выходу Великобритании без соглашения". "Это означает, что в Соединенном королевстве больше не будет действовать право ЕС и отношения будут регулироваться на основе законодательства третьих стран", - подчеркнул министр.

Он отметил, что в таких критических областях, как права граждан, передвижение, финансовые услуги, транспорт и таможня ведется подготовка совместно с другими членами ЕС и при координации со стороны Европейской комиссии, которая готова при необходимости вносить предложения по дополнительным шагам.

В Эстонии в случае выхода Соединенного королевства из ЕС без соглашения предстоит, прежде всего, изменить правовые акты в области прав человека, законы о гражданстве ЕС, об иностранцах, туризме, отметил глава МИД.

По его мнению, выход Великобритании без соглашения скажется относительно незначительно на экономике Эстонии и затронет в основном внешнюю торговлю. Сильнее это может сказаться на предприятиях, тесно связанных с рынком Великобритании.

Информацию по вопросам, связанным с создавшейся ситуацией, граждане и предприятия Эстонии смогут получить на сайтах МИД и департамента налогов и таможни, сообщил С.Миксер.

На заседании обсуждалась ситуация, сложившаяся после решения парламента Соединенного королевства об отказе от соглашения Великобритания - ЕС.

15 января палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.

Затем лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин внес в британский парламент предложение о вынесении вотума недоверия правительству премьер-министра Терезы Мэй.

Однако накануне британский парламент отверг вотум недоверия правительству Т.Мэй: с перевесом в 19 голосов против вотума недоверия проголосовали 325 членов парламента.

Затем Т.Мэй заявила о намерении уже вечером 16 января начать вести переговоры с высокопоставленными членами британского парламента по вопросу Brexit.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, BREXIT, СИТУАЦИЯ


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