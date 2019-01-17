Hitachi подтвердила остановку работы над британским проектом, спишет активы на $2,8 млрд

Японский конгломерат Hitachi Ltd. сообщил о прекращении работы над атомным проектом Horizon Project в Великобритании, подтвердив, таким образом, информацию, появившуюся в СМИ на прошлой неделе.
Hitachi останавливает строительство реакторов на неопределенный срок и спишет активы британского атомного бизнеса, в связи с чем зафиксирует разовый убыток в размере 300 млрд иен ($2,8 млрд) по итогам финансового года, завершающегося в марте 2019 года.
Японский конгломерат ухудшил прогноз чистой прибыли на текущий фингод до 230 млрд иен с 530 млрд иен.
Hitachi взял на себя строительство двух атомных реакторов на острове Англси в северном Уэльсе после покупки британской компании Horizon Nuclear Power в 2012 году.
Весной 2018 года председатель директоров Hitachi Хироаки Наканиси обсуждал проект с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, и тогда Лондон согласился выделить на финансирование проекта порядка 2 трлн иен (14,5 млрд фунтов стерлингов), что составляет более двух третей его общей стоимости. Предполагалось, что оставшиеся 900 млрд иен предоставят консорциум японских и британских инвесторов и Hitachi, однако компании не удалось привлечь японских инвесторов.
В конце прошлого года участники проекта обратились к Лондону за дополнительным финансированием, однако стороны так и не продвинулись в этих переговорах, при том, что растущее недоверие к правительству Т.Мэй в условиях надвигающегося Brexit подняло вопросы о перспективах ядерной энергетики в Великобритании в целом.
"Несмотря на усилия всех заинтересованных сторон, мы так и не смогли достичь соглашения", - говорится в пресс-релизе Hitachi.
В результате японский конгломерат посчитал проект нецелесообразным с экономической точки зрения и принял решение приостановить работу над ним.
"Очевидно, что требуется время для разработки финансовой структуры для Horizon Project, а также условий для строительства и управления атомными электростанциями", - отмечается в сообщении Hitachi.
Решение Hitachi ставит под сомнение возможность выполнения амбициозной задачи замены старых атомных реакторов, поставленной британскими властями. В ноябре другая японская компания - Toshiba - отказалась от планов строительства АЭС Moorside в Великобритании. Таким образом, единственным новым проектом в этой сфере является Hinkley Point на юго-западе Англии.
Уход Hitachi из Великобритании также указывает на серьезные проблемы для японских экспортеров ядерных технологий, рассчитывавших на британский рынок, поскольку их операции в Японии ограничены после аварии на АЭС в Фукусиме в 2011 году.
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