В Тунисе проходит масштабная забастовка госслужащих

Общенациональная забастовка проходит в Тунисе в знак протеста против отказа правительства повысить уровень оплаты труда людям, работающим в госструктурах, сообщают в четверг западные СМИ.

По их данным, забастовка отразится на работе аэропортов, школ и государственных средств массовой информации.

Международный валютный фонд выдвинул условия заморозки зарплат в государственном секторе в рамках реформ по улучшению экономической ситуации в стране. Президент Туниса Бежи Каид эс-Себси призвал протестующих к порядку, однако, как отмечают СМИ, забастовка продолжится.