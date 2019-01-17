Facebook удалил свыше 500 страниц и аккаунтов, связанных с Россией

Компания Facebook удалила из своей социальной сети, а также из Instagram 512 страниц и аккаунтов, связанных с Россией и использовавшихся в целях пропаганды, заявил глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

"Как мы обнаружили, две (информационные - ИФ) операции направлялись из России: одна из них проходила в целом ряде стран, вторая - отдельно на Украине. Мы не обнаружили каких-либо связей между этими операциями, но в них использовалась похожая тактика - создать сеть аккаунтов, чтобы таким образом скрыть их происхождение и цели", - говорится в заявлении Н.Глейхера.

Согласно документу, первая "операция" затрагивала страны Балтии, Центральной Азии, Кавказа, Центральной и Восточной Европы. В рамках противодействия этим действиям Facebook удалил 364 страницы и аккаунта. Их тематикой были критика НАТО, протесты и проблемы коррупции.

По оценкам Facebook, на публикации, связанные с этими страницами, было затрачено $135 тыс. - в евро, рублях и долларах США; объявления размещались с октября 2013 года по январь 2019 года.

В ходе второй "операции", имеющей отношение к Украине, через "фейковые" страницы распространялись новости, связанные с НАТО, протестами и здравоохранением. В итоге Facebook удалил 26 страниц, 77 аккаунтов и 4 группы в соцсети, а также 41 аккаунт в Instagram.

На публикации, размещавшиеся здесь с января по декабрь 2018 года, выделялись $25 тыс., утверждают в Facebook.

Использовавшиеся в рамках этой "операции" приемы демонстрируют сходство с активностью, связанной с Россией и зафиксированной в преддверии промежуточных выборов в США в 2018 году.

"Наши усилия в сфере безопасности продолжаются, чтобы помочь нам быть на шаг вперед (противника - ИФ)и раскрывать такого рода злоупотребления, особенно в связи с важными политическими явлениями и выборами в Европе в этом году", - добавил Н.Глейхер.

В ноябре 2018 года в рамках борьбы с вмешательством в промежуточные выборы было заблокировано 30 аккаунтов Facebook и 85 учетных записей Instagram, которые, как предполагается, использовались для "скоординированного недостойного поведения".