Экс-премьеру Молдавии Филату, осужденному на девять лет, грозит новый срок

Осужденный на девять лет бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат может получить новый тюремный срок.

Как сообщили "Интерфаксу" в Генеральной прокуратуре Молдавии, прокуроры передали в суд новое уголовное дело против В.Филата.

Согласно сообщению, его обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах. Следствием установлено, что в июле 2013 года В.Филат, будучи премьер-министром и председателем Либерально-демократической партии Молдавии, заключил контракт на предоставление консультационных услуг во время избирательной кампании с лоббистской фирмой из Вашингтона.

По данным следствия, В.Филат потратил на эти услуги 12,8 млн леев (около одного $1 млн по тогдашнему курсу), выведенных мошенническим образом из "Banca de Economii" (бывший Сберегательный банк Молдавии, ликвидированный в 2015 году после кражи из трех банков около $1 млрд). Средства переводились через офшоры и посредников несколькими траншами.

Власти США подтвердили, что американская компания оказывала консультационные услуги политической партии в Республике Молдова. Прокуроры установили, что упомянутые деньги были получены обвиняемым в результате совершения преступления, связанного с извлечением выгоды из влияния и коррупцией.

Прокуроры квалифицируют действия В.Филата, как "пассивная коррупция и извлечение выгоды из влияния". Если бывший премьер будет признан виновным по данным пунктам, то ему грозит еще до 10 лет заключения.

Как сообщалось, В.Филата арестовали в здании парламента Молдавии 15 октября 2015 года. 27 июня его приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать публичные должности в течение пяти лет, а также к штрафу в 60 тыс. леев ($3 тыс.). Его обвинили в коррупции, извлечении выгоды из влияния, получении взятки в размере $250 млн от предпринимателя Илана Шора.

Все обвинение строилось на доносе И.Шора, который был арестован также за несколько дней до вынесения приговора. Он находился под арестом и под домашним арестом. В июне 2017 года И.Шор был осужден на 7,5 лет лишения свободы, но освобожден из-под стражи в зале суда. Это связано с тем, что суд постановил, что приговор в его отношении вступит в силу после его утверждения Апелляционной палатой.

За прошедшие полтора года после вынесения приговора Апелляционная палата даже не начала рассмотрение дела И.Шора по существу. В настоящее время И.Шор баллотируется в качестве кандидата в депутаты парламента Молдавии.

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 24 февраля.