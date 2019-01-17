Правительство Франции приступило к осуществлению плана мер на случай реализации "жесткого" варианта Brexit - без соглашения между Брюсселем и Лондоном.

"Я принял решение приступить к осуществлению плана на случай Brexit без соглашения, или "жесткого" Brexit, как иногда его называют", - приводят французские СМИ слова премьера Франции Эдуара Филиппа по окончании специального заседания правительства.

По его словам, возможность "жесткого" варианта Brexit становится "все более и более вероятной".

Ранее сообщалось, что члены кабмина Франции обсуждают меры, которые Парижу следует предпринять при возможной реализации "жесткого" варианта Brexit.

Associated Press напоминает, что накануне парламент Франции принял закон, предусматривающий особые меры для минимизации ущерба от "жесткого" Brexit. Цель закона - уменьшить возможные проблемы, которые могут возникнуть при таком сценарии между Францией и Великобританией в сфере торговли и транспорта.

В частности, закон предоставит британским работникам и пенсионерам, находящимся во Франции, временное разрешение на пребывание в этой стране вплоть до выработки более долговременного решения в этой области.

Во вторник палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.

Затем лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин внес в британский парламент предложение о вынесении вотума недоверия правительству премьер-министра Терезы Мэй, но накануне британский парламент отверг его.

Затем Т.Мэй заявила о намерении уже вечером в среду начать вести переговоры с высокопоставленными членами британского парламента по вопросу Brexit.