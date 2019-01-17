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Регион 17.01.2019 17:29

Турция продолжит переговоры с США по зоне безопасности в Сирии - глава МИД

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара продолжит переговоры с США по созданию демилитаризованной зоны в Сирии, сообщает Анатолийское агентство новостей.

"Главное в инициативе, озвученной на днях и главой Белого дома Дональдом Трампом, это то, насколько совпадают подходы Турции и США по данному вопросу. Анкара продолжит обсуждать этот вопрос с Вашингтоном", - сообщил он в четверг на пресс-конференции в Анкаре.

15 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что турецкие вооруженные силы намерены создать на территории Сирии 32-километровую буферную зону, и попросил США и других союзников предоставить финансовую и логистическую помощь в этом.

Представители курдов в Сирии заявляли, что выступают против создания буферной зоны под контролем Турции и рассчитывают на создание демилитаризованной зоны под эгидой ООН или сирийских правительственных войск.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ЗОНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]