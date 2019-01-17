Турция продолжит переговоры с США по зоне безопасности в Сирии - глава МИД

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара продолжит переговоры с США по созданию демилитаризованной зоны в Сирии, сообщает Анатолийское агентство новостей.
"Главное в инициативе, озвученной на днях и главой Белого дома Дональдом Трампом, это то, насколько совпадают подходы Турции и США по данному вопросу. Анкара продолжит обсуждать этот вопрос с Вашингтоном", - сообщил он в четверг на пресс-конференции в Анкаре.
15 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что турецкие вооруженные силы намерены создать на территории Сирии 32-километровую буферную зону, и попросил США и других союзников предоставить финансовую и логистическую помощь в этом.
Представители курдов в Сирии заявляли, что выступают против создания буферной зоны под контролем Турции и рассчитывают на создание демилитаризованной зоны под эгидой ООН или сирийских правительственных войск.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»