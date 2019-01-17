Geely намерен производить спортивные автомобили британского бренда Lotus в Китае

Китайский автопроизводитель Geely, владеющий британским брендом спортивных автомобилей Lotus, планирует выпускать эти машины на новом заводе в провинции Хубэй.

Проект строительства производственного предприятия в Ухане объемом 9 млрд юаней ($1,3 млрд) был одобрен властями провинции в декабре 2018 года.

Предполагается, что предприятие, строительство которого будет завершено к 2021 году, сможет выпускать 150 тыс. автомобилей в год.

Geely начала поиск инженеров для нового предприятия в конце 2018 года, пишет газета Financial Times.

Geely, входящая в тройку крупнейших китайских автопроизводителей, получила контроль над Lotus Cars в 2017 году. Китайская группа владеет также другими автомобильными брендами, включая Volvo Cars и Proton, и долями в Daimler и Volvo Group.

"Lotus Cars переживает возрождение при поддержке Geely, и расширение производственных мощностей бренда является частью стратегии компании", - говорится в пресс-релизе Geely.

Продажи брендов Geely и Volvo, а также подразделения, которое выпускает автомобили, работающие на альтернативных источниках топлива, в 2018 году выросли на 18%, до 21,5 млн штук, сообщил автопроизводитель ранее на этой неделе.