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СНГ 17.01.2019 15:17

В казахстанском Алматы упал вертолет, пилот погиб

В Алматы на территории санатория "Алатау" упад частный вертолет марки "Еврокоптер-130", пилот скончался по дороге в больницу, сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД Казахстана.

"17 января в 16:05 в мкр. Таусамалы Наурызбайского района г. Алматы на открытой территорий санатория "Алатау" произошло падение частного вертолета марки "Еврокоптер-130" авиакомпании Sky Service, без горения", - говорится в сообщении комитета по ЧС.

"На борту находился пилот 1968 года рождения, который скончался в карете "скорой помощи"", - отмечается в информации.

По данным ведомства, вертолет следовал по маршруту Боралдай-Большое Алматинское озеро.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]