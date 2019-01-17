В казахстанском Алматы упал вертолет, пилот погиб

В Алматы на территории санатория "Алатау" упад частный вертолет марки "Еврокоптер-130", пилот скончался по дороге в больницу, сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД Казахстана.

"17 января в 16:05 в мкр. Таусамалы Наурызбайского района г. Алматы на открытой территорий санатория "Алатау" произошло падение частного вертолета марки "Еврокоптер-130" авиакомпании Sky Service, без горения", - говорится в сообщении комитета по ЧС.

"На борту находился пилот 1968 года рождения, который скончался в карете "скорой помощи"", - отмечается в информации.

По данным ведомства, вертолет следовал по маршруту Боралдай-Большое Алматинское озеро.