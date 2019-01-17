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СНГ 17.01.2019 18:02

МОК отказал в выдаче лицензии антидопинговой лаборатории в Белоруссии - НОК

В Белоруссии в ближайшее время не появится лицензированной международной антидопинговой лаборатории, заявил начальник отдела по развитию олимпийского движения Национального олимпийского комитета Белоруссии Дмитрий Довгаленок.

"В отношении антидопинговой лаборатории в Беларуси стоит какое-то табу и запреты. И сколько бы мы не пытались решить этот вопрос, нам пока не удается", - рассказал он в четверг на пресс-конференции в Минске.

По словам Д.Довгаленка, МОК не поясняет причин отказа в аккредитации белорусской лаборатории.

"Они сильно не поясняют, почему отказали. Насколько я знаю, по всему миру есть около 30 имеющих лицензии лабораторий, и их количество МОК увеличивать не хочет", - сказал представитель НОК.

Д.Довгаленок отметил, что в преддверии Евроигр-2019 вопрос собственной аккредитованной антидопинговой лаборатории в Белоруссии был бы особенно актуален и мог бы "разгрузить финансовую составляющую в плане проб".

"Нам надо будет отправлять все пробы в аккредитованную лабораторию. А так как ближайшая, московская, "заморожена", приходится пользоваться теми, что за границей. А это и растаможка, и скорость доставки проб, ведь они должны быть очень быстро доставлены в лабораторию. А чем быстрее ты их доставляешь, тем дороже это стоит", - пояснил он.

По словам Д.Довгаленка, наличие у белорусской антидопинговой лаборатории международной лицензии позволило бы Белоруссии не только значительно сократить затраты, но и заработать. "Вы же прекрасно понимаете, что мы находимся в своем Таможенном союзе, и на всей большой территории союза было всего две лаборатории, кажется - в Москве и где-то в Казахстане" - пояснил представитель НОК.

Также он отметил, что количество случаев применения допинга белорусскими спортсменами в последние годы снизилось.

"Не так плохо у нас ситуация. Меня очень редко вызывают на комиссию. А значит, нет дел, которые нужно рассматривать. И это меня больше всего радует", - отметил Д.Довгаленок.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ДОПИНГ, ЛАБОРАТОРИЯ, ЛИЦЕНЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]