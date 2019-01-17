Азербайджан в 2018г увеличил добычу нефти на 0,3%, газа – на 6,4% - Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в 2018 году составила 38,802 млн тонн, что на 0,3% выше показателя 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.
«В 2017 году в Азербайджане было добыто 38 млн 688,9 тыс. тонн нефти. В 2018 году этот показатель увеличился на 113,1 тыс. тонн или на 0,3%, до 38 млн 802 тыс. тонн», -отметили в ведомстве.
По данным Минэнерго, добыча газа в Азербайджане в 2018 году составила 30 млрд 422 млн кубометров, что на 1 млрд 824,1 млн кубометров или на 6,4% выше показателя 2017 года.
«В 2018 году среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане составил 110 тыс. тонн, газа - 94 млн кубометров», - сообщили в Минэнерго.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»