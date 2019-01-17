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Макроэкономика 17.01.2019 15:38

Минналогов Азербайджана увеличило в 2018г поступления в госбюджет на 6,4%

Дефицит госбюджета Азербайджана в 2018 году составил 307,6 млн манатов, что ниже утвержденного верхнего предела на 643,4 млн манатов, отмечается в данных министерства финансов.

Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета Азербайджана в 2018 году составили 22 млрд 411,3 млн манатов (рост доходов по сравнению с 2017 годом составил 38,1%).

В структуре доходов поступления по линии министерства налогов составили 7 млрд 417,6 млн манатов (рост по сравнению с 2017г на 6,4%), в том числе от ненефтяного сектора – 4 млрд 975,5 млн манатов или 67,1% всех сборов по линии ведомства.

Поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета в 2018 году составили 3 млрд 434,4 млн манатов (рост на 31,6%).

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда составили 10 млрд 959 млн манатов, прочие доходы – 134,3 млн манатов, внебюджетные доходы бюджетных организаций – 466,4 млн манатов.

В целом, в IV-ом квартале прошлого года поступления в госбюджет составили 6 млрд 320,7 млн манатов.

Расходы госбюджета за 2018 год составили 22 млрд 718,9 млн манатов (рост на 29,2%).

Социальные расходы составили 7 млрд 196,6 млн манатов или 31,7% всех расходов госбюджета за прошлый год. По сравнению с 2017 годом их объем увеличился на 7,6%.

Текущие расходы госбюджета в 2018 году составили 11 млрд 549,8 млн манат или 50,8% всех расходов госбюджета, капитальные – 8 млрд 941,9 млн манатов (39,4% всех расходов), расходы на обслуживание госдолга и обязательств – 2 млрд 227,2 млн манат (9,8% всех расходов).

В целом, в IV-ом квартале прошлого года расходы госбюджета составили 7 млрд 52,9 млн манатов.

По данным Минфина, доходы сводного бюджета Азербайджана за 2018 год составили 31 млрд 34,7 млн манатов (рост на 29,6%), расходы – 26 млрд 334,4 млн манатов, профицит – 4 млрд 700,3 млн манатов.

Доходы госбюджета на 2018 год были утверждены в размере 22 млрд 149 млн манатов, расходы - 23 млрд 100 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозировался на уровне 951 млн манатов или 1,3% ВВП.

А.Мамедов

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Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, ИСПОЛНЕНИЕ


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