Азербайджан в 2018г импортировал из РФ около 1 млрд кубометров газа

Азербайджан в 2018 год импортировал 1 млрд 798,2 млн кубометров газа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.
«В целом, в 2018 году в страну было импортировано 1 млрд 798,2 млн кубометров газа, из которых на долю газа из России пришлось 999 млн кубометров», - указали в ведомстве.
По данным Минэнерго, остальной объем газа в объеме 799,2 млн кубометров был импортирован из Ирана.
Как сообщалось, ОАО «Газпром экспорт» и SOCAR 21 ноября 2017 года в Москве подписали контракт по поставкам газа в Азербайджан. Поставки начались 22 ноября 2017 года. Всего в рамках годового контракта на рынок Азербайджана планируется поставить 1,6 млрд кубометров российского газа. В 2017 году поставки газа из России в Азербайджан составили 349 млн кубометров.
Н.Аббасова
Конвенция по Каспию позволит Баку и Тегерану проводить совместные военные учения – глава генштаба ВС Ирана
Новое соглашение ЕС-Азербайджан будет способствовать расширению диалога между Баку и Брюсселем – президент Литвы
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Азербайджанец пытался вывезти из страны незадекларированную инвалюту на $12,9 тыс.
В Азербайджане готовят законопроект о мугамном искусстве
Турпоток из России в Азербайджан за 2018 год увеличился на 3% – Госагентство
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Президент Сербии Вучич встретил Путина в аэропорту Белграда
Hitachi подтвердила остановку работы над британским проектом, спишет активы на $2,8 млрд
Эстония должна быть готова к Brexit без соглашения между Лондоном и ЕС - правительство
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Баку прошла творческая встреча, посвященная 85-летию Василия Ланового
Руководитель Госагентства стал почетным гостем CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»