Азербайджан в 2018г импортировал из РФ около 1 млрд кубометров газа

Азербайджан в 2018 год импортировал 1 млрд 798,2 млн кубометров газа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.

«В целом, в 2018 году в страну было импортировано 1 млрд 798,2 млн кубометров газа, из которых на долю газа из России пришлось 999 млн кубометров», - указали в ведомстве.

По данным Минэнерго, остальной объем газа в объеме 799,2 млн кубометров был импортирован из Ирана.

Как сообщалось, ОАО «Газпром экспорт» и SOCAR 21 ноября 2017 года в Москве подписали контракт по поставкам газа в Азербайджан. Поставки начались 22 ноября 2017 года. Всего в рамках годового контракта на рынок Азербайджана планируется поставить 1,6 млрд кубометров российского газа. В 2017 году поставки газа из России в Азербайджан составили 349 млн кубометров.

Н.Аббасова