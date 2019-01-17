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ТЭК 17.01.2019 15:46

Азербайджан в 2018г импортировал из РФ около 1 млрд кубометров газа

Азербайджан в 2018 год импортировал 1 млрд 798,2 млн кубометров газа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.

«В целом, в 2018 году в страну было импортировано 1 млрд 798,2 млн кубометров газа, из которых на долю газа из России пришлось 999 млн кубометров», - указали в ведомстве.

По данным Минэнерго, остальной объем газа в объеме 799,2 млн кубометров был импортирован из Ирана.

Как сообщалось, ОАО «Газпром экспорт» и SOCAR 21 ноября 2017 года в Москве подписали контракт по поставкам газа в Азербайджан. Поставки начались 22 ноября 2017 года. Всего в рамках годового контракта на рынок Азербайджана планируется поставить 1,6 млрд кубометров российского газа. В 2017 году поставки газа из России в Азербайджан составили 349 млн кубометров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]