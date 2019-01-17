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Дальнее зарубежье 17.01.2019 15:52

Британский парламент обсудит 29 января следующие шаги Лондона по Brexit

Британские депутаты проведут обсуждение нового плана правительства страны в отношении Brexit 29 января, заявила в четверг лидер палаты общин британского парламента Андреа Лидсом.

"В понедельник 21 января будут обнародованы заявление правительства и предложение о его следующих шагах, в соответствии с 13-м разделом акта о выходе из ЕС", - приводит ее слова британское издание "Индепендент".

"Дебаты по предложению, в случае согласия палаты общин, будут идти целый день 29 января", - добавила она.

Во вторник палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.

Однако теперь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обязана 21 января представить парламенту "план Б" по Brexit.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ШАГИ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]